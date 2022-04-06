В Кирове появился еще один чистомат

В Кирове появился ещё один автоматический пункт приёма вещей в химчистку.

Он работает в ТЦ «Алые паруса» в прикассовой зоне магазина «Перекрёсток» (Октябрьский пр., 117).

Проект реализует химчистка «Чистая радость». Ранее подобные пункты открылись в ТЦ «Макси» (ул.Московская, 102/1 и ул.Попова, 83).

В ячейку для чистки можно сдать пуховики, пальто, куртки, пледы, одеяла, шторы, мягкие игрушки, повседневную одежду и постельное бельё.

Курьер доставит заказ в химчистку, а через несколько дней вернёт обратно в ячейку.

В пунктах можно ознакомиться с подробной инструкцией о их работе.

Фото vk.com/chistoradost