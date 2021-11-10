В Кирове появился граффити-полигон

Жителей Кирова научат рисовать граффити. «Полигон» для начинающих и профессиональных художников появился на базе арт-пространства «Фантазариум».

— Это первый в городе граффити-полигон! Приглашаем «побомбить» настоящими баллончиками, рисуйте что хотите! Приходите с друзьями, детьми! Звоните, пишите заранее!!!! – сообщается в группе «Фантазариума».

Мастер-классы по рисованию проводит создатель и идейный вдохновитель арт-пространства Евгений Сесюков.

Посещение граффити-полигона платное. Баллончики с краской разных цветов и защитные костюмы предоставляются на месте. после того как место на стене закончится, рисунки закрашивают белой краской — и можно рисовать снова.

Ранее российский фотограф — «наблюдатель за городами» оценила кировские граффити.

Фото: vk.com/fantazariumkirov