В Кирове появился новый сервис для родителей дошкольников

На образовательном портале города появился новый Навигатор. Он заменит собой личный кабинет, где можно было проверить очередь в садик. Об этом сообщили в горадминистрации.

— Мамы и папы спрашивают, почему они не видят информацию в личном кабинете на образовательном портале по ссылке. Теперь вместо него действует Навигатор, — отметили в мэрии.

Чтобы получить доступ к Навигатору, нужно перейти по ссылке и зарегистрироваться. Через новый сервис родители дошкольников смогут в электронном виде подать заявление о постановке ребенка в очередь в детский сад. Это можно сделать во вкладке «Подача заявления на зачисление в ДОО».

Также с помощью Навигатора можно проверить место в очереди во вкладке «Личные данные. Мои дети».

Ранее мы писали, что в Кировской области протестируют сервис для первоклассников.