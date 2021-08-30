В Кирове появился первый крытый велогараж

В Кирове построили первый в городе крытый велогараж. Он появился этим летом в микрорайоне «Метроград». Фото новинки появилось в группе микрорайоне еще в конце июня. В августе тему актуализировал паблик «Кировский транспорт».

— Пока это первый опыт для нашего города, если продолжать двигаться в этом направлении, то такие гаражи могут появиться и в других дворах город, — написал в паблике один из инициаторов установки велогаража Антон Абатуров.

Отметим, что для больших городов подобные велогаражи – уже давно не новинка. Так, в Москве во дворах уже более 5 лет функционируют гаражи и велобоксы. Гаражи многоместные, а боксы рассчитаны на 1-2 велосипеда.

Ранее мы писали, что в Кирове планировалось создать велодорожку на улице Московской.

Фото: vk.com/kirovt, vk.com/metrograd_kirov