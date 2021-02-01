В Кирове появился первый лазерный пешеходный переход

Проекционную дорожную разметку можно увидеть на Октябрьском проспекте.

Октябрьский проспект является одной из самых оживлённых улиц в областном центре. Поэтому неудивительно, что именно здесь появилась первая специальная подсветка для пешеходника.

Подобные устройства начинают набирать популярность. Их устанавливают в крупных городах. Главная цель — заметить зебру при любой погоде. Для этого на пешеходный переход падает яркая проекция. Проекцию создают лазерные проекторы. Подсвечивается сама дорожная разметка.

Автомобилисты ещё вдали замечают лазерный пешеходный переход и начинают сбавлять скорость. При этом проекционная зебра не заменяет собой разметку на асфальте, она лишь является её дублёром.

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Фото: vk.com/urban_kirov