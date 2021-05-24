В Кирове появился рисунок в 16 этажей

Увидеть его могут все, кто бывает в микрорайонах Урванцево и Европейские улочки.

Внимательные горожане заметили, что на доме 16 по улице А. Михеева появился огромный рисунок. Его оформили с торца дома. Он охватывает 16 этажей.

На стене изображена девочка, которая летит на зонтике. Её встречают друг и животное. В небе парят птицы. Рисунок напоминает сюжет из фильма «Мэри Поппинс».

Снимки появились в интернете. Кто-то высказывается, что изображение печальное, так как напоминает о том, что жители покидают родные края. Кто-то, наоборот, в восторге.

Необычный арт украсил не только многоэтажку, но и весь район. Некоторые местные жители уверены, что это новая достопримечательность.

Кстати, появилась она буквально на днях. Наносить рисунок начали только в средине мая. Перед этим стену несколько дней готовили.

Ранее мы писали, что в Кирове установили арт-объект «Змей-искуситель».

Фото: instagram.com/milachka43, Оксана Гусева