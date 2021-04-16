В Кирове появится 30 новых остановок

В 2021 году в областном центре установят 30 новых остановочных павильонов. 15 появятся там, где их раньше не было, и еще 15 – взамен аварийных. Об этом сообщили в управлении дорожной и парковой инфраструктуры.

Установкой павильонов займется АО «Гордормостстрой». Работы начнутся в конце апреля.

В первую очередь новые павильоны будут установлены на остановках «Площадь ХХ партсъезда», «ул. Дубинина», «д. Никуленки», а также на остановке «По требованию» на ул. Боровицкой в пос. Порошино.

Продолжается и текущий ремонт. С начала года в Кирове были приведены в надлежащее состояние 12 остановок. Среди них – «Офтальмологическая больница» на Октябрьском проспекте, «1-я больница» на Щорса (заменена кровля павильона), остановка в поселке Костино (установлена скамейка). 900 тысяч рублей будет выделено на ремонт посадочных площадок.