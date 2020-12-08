В Кирове появится более 300 горок

Для любимого занятия детворы горки оборудуют как на общественных пространствах, так и во дворах.

В городской администрации рассказали о том, как продвигается подготовка к Новому году и праздничным каникулам. Традиционно в разных районах областного центра появляются горки. Либо возводят новые конструкции, либо ремонтируют те, что уже стоят.

Работа по преображению кировских горок уже началась. Всего в городе в ближайшее время ребята смогут кататься на 340 горках. Большая часть из них находится во дворах многоэтажек. Их ставят или уже поставили сотрудники управляющих компаний, сами местные жители.

Например, недавно горка появилась в Коминтерне рядом с катком. Сейчас это любимое место отдыха и развлечений малышей.

По словам специалистов, горки оборудуют в микрорайонах Лянгасово, Дороничи, Радужный, Порошино, парке ЛПК, у самолёта в Октябрьском районе, на площадке «От мечты до реальности» на улице Лесозаводская и др.

Ранее мы сообщали о том, что в Кирове откроется большой аквапарк.

Фото: kirovpravda.ru