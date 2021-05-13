В Кирове появится коворкинг-клуб для студентов-педагогов

Главная задача площадки — адаптация будущих учителей к реальной работе в школе.

Кировчане одержали победу в крупном всероссийском конкурсе. Его проводило федеральное агентство «Росмолодежь». Необходимо было прислать проект, который облегчает жизнь современным молодым девушкам и юношам. Кировчане заявились с проектом «Коворкинг-клуб Т&T».

Программа предполагает создание коворкинг-клуба для молодых педагогов. Это своеобразная площадка, где смогут общаться студенты, которые готовятся пойти работать в школу, а также молодые учителя. Для них будут организованы встречи с приглашёнными экспертами, разнообразные программы, наставничество.

На занятиях девушки и молодые люди будут обсуждать решения проблем, с которыми чаще всего сталкиваются в реальных условиях школы. Неоднозначные ситуации будут вынесены на полный разбор. В результате к концу проекта должна появиться методичка. В ней будут описаны проблемные ситуации с полным решением.

Программа «Коворкинг-клуб Т&T» направлена на то, чтобы адаптировать будущих учителей к реальной работе в школе.

Фото: gcheb-obraz.cap.ru