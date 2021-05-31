В Кирове появится лицейский центр

В Кирове планируется создать лицейский центр, где разместятся все лицеи и гимназии города. Об этом сообщил губернатор Кировской области Игорь Васильев на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам прошедшего учебного года. О чем говорил глава Кировской области россиянам?

О лицейском центре

По словам губернатора, подходящий земельный участок уже имеется. Несколько лицеев будут перемещены туда с окраин города. Переселение школ планируется за счет частно-государственного партнерства. Одним из партнеров выступит группа компаний «Просвещение».

Как подчеркнул глава региона, в лицейском центре создадут единую инфраструктуру для нескольких школ. Освободившимся помещениям найдут применение «в хозяйстве».

Площадкой для лицейского центра может стать бывшее вертолетное училище в центре Кирова.

О дистанционном обучении

Также на пресс-конференции кировский губернатор предложил транслировать опыт дистанционного обучения в Кирове на другие регионы страны. По мнению Игоря Васильева, возможность прослушать лекции ведущих педагогов страны будет весьма полезна для детей из отдаленных школ и учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

Данная практика работает в регионе с 2009 года, когда был открыт Центр дистанционного образования детей. И показал свою эффективность: в условиях коронавируса удалось быстро наладить удаленную работу.

— Дистанционное обучение не заменит очного… Но этот опыт нужно поддерживать, тиражировать и продолжать, потому что никто не застрахован, как жизнь показала, от пандемии, — сказал Игорь Васильев.

И о летнем отдыхе

По словам Игоря Васильева, Кировская область вошла в топ-5 регионов, где раньше всех началась оздоровительная кампания в 2020 году. Тогда отдохнуть в лагерях сумели почти 8 тысяч юных кировчан.

В этом году на летний отдых в детские лагеря отправятся более 55 тысяч детей. В рамках подготовки к детскому отдыху в области продолжается прививочная кампания против коронавируса. Привиты уже порядка 7 тысяч сотрудников детских лагерей.