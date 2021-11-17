В Кирове появится многопрофильный социальный центр в Чистых Прудах

В микрорайоне Чистые Пруды в Кирове построят многопрофильный социальный центр. Он появится уже в 2022 году.

В новом центре разместятся детская поликлиника, центр «Мои документы» с 5 окнами приема, офис службы занятости, соцслужба и центр помощи семье и детям. Местные жители смогут получить здесь медицинскую помощь, а также государственные и муниципальные услуги.

Участок для строительства центра уже определен. Его площадь составит около 400 квадратных метров. В настоящее время идет работа по подготовке проектно-сметной документации.

Центр будет создан по поручению губернатора Кировской области Игоря Васильева. Как отметил глава региона, для молодого микрорайона с недостатком социальной инфраструктуры открытие центра будет весьма актуальным.

— Это и экономия времени, и удобство: целый ряд социально значимых служб и организаций будут находиться в шаговой доступности, люди смогут получать услуги в одном месте, — сказал Игорь Васильев.

Как добавил первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов, при планировании центра были учтены все самые востребованные направления, которые должны быть в шаговой доступности жителей.

— Модульная конструкция позволит сделать проект универсальным. При необходимости аналогичные центры можно будет разместить и в других микрорайонах Кирова, — отметил первый зампред.

В качестве площадки для следующего социального центра рассматривается микрорайон Озерки.

В социальном центре можно будет получить весь спектр услуг МФЦ. А в детской поликлинике, которая станет подразделением Детского диагностического центра, будут открыты кабинеты УЗИ, ЭКГ, процедурный и прививочный кабинеты. Также здесь будут работать 4 педиатрических участка.