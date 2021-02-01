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В Кирове появится новая школа

Юлия Зорина Выбор редакции, Новости, Слайдер, Экономика

Школу на 300 учащихся построят на Пролетарской, 11а. Как сообщает паблик «Строим Киров», на электронный аукцион по строительству заявился только один подрядчик — ООО «Стройтек». С ним и был заключен контракт на сумму 248 миллионов рублей.

Работы должны быть завершены до конца декабря 2021 года.

Ранее на месте будущей школы располагалось здание учебного комбината №4. Оно было построено в 30-е годы прошлого века. В прошлом году его снесли как непригодное к дальнейшей эксплуатации. Предполагалось, что там появится садик.

Номер новой школы пока неизвестен. В «Строим Киров» предполагают, что она станет филиалом одного из ныне существующих учебных учреждений.

Ранее мы писали, что в Кирове построят 5 садиков.

Фото: vk.com/stroim_kirov

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Юлия Зорина