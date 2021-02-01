В Кирове появится новая школа

Школу на 300 учащихся построят на Пролетарской, 11а. Как сообщает паблик «Строим Киров», на электронный аукцион по строительству заявился только один подрядчик — ООО «Стройтек». С ним и был заключен контракт на сумму 248 миллионов рублей.

Работы должны быть завершены до конца декабря 2021 года.

Ранее на месте будущей школы располагалось здание учебного комбината №4. Оно было построено в 30-е годы прошлого века. В прошлом году его снесли как непригодное к дальнейшей эксплуатации. Предполагалось, что там появится садик.

Номер новой школы пока неизвестен. В «Строим Киров» предполагают, что она станет филиалом одного из ныне существующих учебных учреждений.

Ранее мы писали, что в Кирове построят 5 садиков.

Фото: vk.com/stroim_kirov