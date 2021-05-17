В Кирове появится центр по развитию талантов

В Кирове появится региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Его строительство обсудили сегодня, 17 мая, на первом заседании попечительского совета будущего центра.

Строительство начнется уже в этом году. Новый центр расположится по адресу Преображенская, 72 (за ЖК «Алые паруса»). Его оснащение обойдется в 202 миллиона рублей, 200 из которых вложит федеральный бюджет. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации, которую планируется завершить к концу мая.

Как рассказала министр образования области Ольга Рысева, новое учреждение войдет в состав Центра дополнительного образования одаренных школьников. Как следует из названия, его главной задачей станет выявление, развитие и поддержка талантов у учащихся 5-11 классов. Они будут заниматься по 4 направлениям: наука, искусство, спорт и проектная деятельность.

Занятия будут проходить с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. С ребятами, проявившими выдающиеся способности, преподаватели будут работать индивидуально.

Научное направление будет включать в себя 5 программ: математика, информатика, биология, физика и химия. Работа по спортивному направлению будет вестись по трем, самым массовым видам: футбол, легкая атлетика, лыжный спорт. В искусстве также будет 3 направления: хореография, театр и музыка. Проектная деятельность будет осуществляться по агротехнологиям, медико-биологическому направлению и геоинформационным системам. Эти направления отвечают основным приоритетам социально-экономического развития Кировской области.

Как подчеркнул губернатор Кировской области Игорь Васильев, развитие талантов детей и молодежи является одной из 5 национальных целей, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным.

— Важно, чтобы любой ребенок независимо от места жительства имел условия для развития своего таланта, — подчеркнул губернатор Кировской области Игорь Васильев. — Мы не знаем, где родится будущий Ломоносов, но должны обеспечить ему все условия для будущего развития. Пусть Кировская область займет достойное место в сфере выявления талантов в РФ.

Мнение главы региона поддержал ректор ВятГУ Валентин Пугач, отметивший «революционный характер» обсуждаемых планов. По его словам, центр позволит вести работу со школьниками на системной основе и поставлять подготовленных абитуриентов в вузы и квалифицированные кадры – в организации и на предприятия области.

Стоит перед центром и еще одна, не менее важная задача – удержать таланты в регионе.

— Хотелось бы, чтобы мы не забывали о разработке механизмов по закреплению талантов, чтобы они оставались учиться и работать на территории Кировской области. Особенно это важно для молодежи из районов, — отметил Валентин Пугач. В качестве возможных мер поддержки ректор ВятГУ назвал социальные стипендии и служебное жилье для талантливых специалистов.

Согласились с ним и работодатели. Как отметил управляющий ВТБ в Кировской области Роман Горинов, руководителей компаний также интересует подготовка будущих кадров.

Все решения по работе центра будут приниматься при активном участии попечительского совета. Первым из них стало утверждение на должность будущего руководителя центра. Им был единогласно избран Александр Юрьевич Трифонов, действующий заместитель директора Центра дополнительного образования.

— Давайте настроимся на большую серьезную работу, чтобы наш центр стал не одним из, а лучшим! – сказал в завершение встречи губернатор Игорь Васильев.

В настоящее время в России создано 56 региональных центров. К 2024 году они будут функционировать во всех субъектах РФ и охватят 5 процентов от всех школьников 5-11 классов.