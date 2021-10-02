В Кирове появится туристический маршрут «Вятка гастрономическая»

В Кирове хотят создать туристические маршруты, которые могли бы считаться брендами города. Одним из них может стать экскурсия «Вятка гастрономическая».

Создать специальный маршрут для любителей местных блюд предложил кировский историк Михаил Судовиков. Такую идею он высказал на рабочей встрече по вопросам туризма в горадминистрации. Инициатива может быть реализована к 650-летию Кирова, которое будет отмечаться в 2024 году.

— Хотелось бы в преддверии юбилея города сосредоточиться на вятских древностях, например, восстановить одну из башен хлыновского кремля. Еще есть идея организовать маршрут «Вятка гастрономическая», который был бы связан с традициями местной кухни, — сказал историк.

По словам другого участника встречи, историка Виктора Бердинских, в настоящее время весьма популярными у кировчан являются маршруты «Вятка императорская», «Вятка романтическая» и «Вятка купеческая».

Также могут появиться экскурсионные маршруты, привязанные к историческим фактам. Например, к тому, что некогда Хлынов был восточным форпостом Руси, защищавшим окраины от кочевников.

По итогам встречи было решено создать рабочую группу, которая подготовит проект организации брендовых туристических маршрутов в областном центре. Как подчеркнул глава горадминистрации Дмитрий Осипов, это сделает Киров узнаваемым для жителей всей России.

Ранее Кировская область вошла в десятку самых популярных регионов по программе туристического кешбэка.