В Кирове появятся 20 новых светофоров

В Кирове установят 20 новых светофоров. Об этом сообщили в горадминистрации.

10 светофоров станут заменой старым объектам. Они будут установлены в рамках нацпроекта БКД. Новые светофоры появятся в первую очередь там, где регулировщики нуждаются в частом ремонте – например, на улице Производственной. Проектно-сметная документация по ним проходит экспертизу.

Еще 10 светофоров будут установлены по контракту с ПАО «Ростелеком». Проект уже согласован со всеми ресурсоснабжающими организациями.

Новые регулировщики появятся на улице Павла Корчагина, 215, на перекрестке улиц Воровского и Володарского и у школ на улицах Казанской, Шинников и Милицейской.