В Кирове появятся ещё несколько перекрёстков с круговым движением

Об этом сообщают представители городской администрации.

Состоялось очередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения в нашем городе. На нём обсудили несколько важных тем. Среди которых реализация одного из масштабных проектов — организации кругового движения на некоторых перекрестках.

В этом году в качестве эксперимента круг сделали на въезде в Киров со стороны Слободского. Объект появился в Макарье на пересечении улиц Проезжей и Павла Корчагина. По словам сотрудников ГИБДД, идея оказалась удачной. Если раньше этот участок был местом концентрации ДТП, то сейчас аварий там стало значительно меньше.

В результате сейчас рассматривается вопрос по модернизации сразу двух перекрестков. Круговое движение может появиться на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Карла Маркса, а также Октябрьского проспекта и улицы Комсомольской. Об этом сообщает bnkirov.ru.

Фото: yandex.ru