В Кирове появятся новые площадки для раздельного сбора мусора

В Кировской области реализуется пилотный проект по раздельному сбору мусора. Как сообщил заместитель гендиректора АО «Куприт» Валерий Семенищев, его планируется развивать.

Речь идет об установке контейнеров для пластика и бумаги на четырех площадках в одном из микрорайонов города. Точные места, по словам Семенищева, пока не определены – всё зависит от активности местных жителей.

На сегодняшний день в области действуют таких 9 площадок: в дер. Лубягино (Кирово-Чепецкий район); на ул. Севастопольской, 5 и 12 (ж\к «Васильки»); на ул. Дорофеева, 3; в мкр. Радужный – на ул. Конституции, 2, ул. Новой, 8 и ул. Мира, 3, 10 и 12.