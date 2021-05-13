В Кирове пойдут под снос 40 аварийных домов

О планах по сносу ветхих зданий рассказали в департаменте городского хозяйства. По словам представителей департамента, до конца года в Кирове снесут 40 аварийных домов.

Приоритеты будут расставлены таким образом, чтобы первым делом «очистить» от старых зданий центр города. На освободившихся участках появятся общественные территории, скверы и парковки.

Так, в планах под снос на сайте «Реформа ЖКХ» числятся дома на Блюхера, 44, Западной, 8, Ключевой, 4 и 25а, Коллективной, 72 и другие.

Всего в 2021 году в Кирове планируется расселить 65 домов, в которых живут более 1000 человек. Они получат новые квартиры в одном из трех строящихся домов в Урванцево и Лянгасово. Строительство уже ведется.