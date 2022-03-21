В Кирове поймали двух подростков на распространении наркотиков

В управлении Следственного комитета по Кировской области сообщили о задержании несовершеннолетних наркоторговцев.

Ими оказались, по версии правоохранителей, 17-летний кировчанин и его 16-летняя знакомая. Они пытались сбывать клиентам наркотические вещества через тайники на территории областного центра, но попались.

При них обнаружено 16,03 граммов запрещенного психотропного вещества. Возбуждено уголовное дело по покушению на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Расследование продолжается, устанавливаются обстоятельства преступления.