В Кирове поймали похитительницу ящика с пожертвованиями

Кировские полицейские задержали женщину, открыто похитившую ящик с пожертвованиями. О происшествии рассказали в областном УМВД.

Инцидент произошел 4 сентября в магазине на улице Профсоюзной. В торговую точку зашла неизвестная женщина и на глазах у покупателей забрала ящик с пожертвованиями, принадлежащий благотворительному фонду. Задержать злоумышленницу не успели – она скрылась с добычей.

Сумма ущерба составила более 3 тысяч рублей. По факту грабежа завели уголовное дело.

В ходе оперативных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить похитительницу. Ей оказалась ранее судимая жительница Кирова 38 лет. Она может оказаться участницей еще как минимум трех хищений. По всем эпизодам проводится проверка.

Ранее в Кирове задержали мужчину, который пытался расплатиться поддельной купюрой.