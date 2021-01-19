В Кирове поймали супругов-фальшивомонетчиков

В конце прошлого года в Кирове зафиксировали сбыт поддельных 5-тысячных купюр. Неизвестный расплачивался ими в магазинах, а также с курьерами сетей общепита.

Судя по всему, деньги брали, не проверяя. Фальшивки обнаруживались лишь при подсчете выручки и ее передаче в банки. Все фальшивые банкноты были изъяты из обращения и переданы криминалистам областного УМВД. По факту их обнаружения возбудили уголовное дело.

В ходе оперативных мероприятий полицейские из отдела экономической безопасности вычислили подозреваемых. Предполагаемыми фальшивомонетчиками оказались 31-летний житель областного центра и его гражданская супруга.

Злоумышленники были задержаны. На допросах они признались в 22 фактах сбыта фальшивых купюр. В настоящее время полиция устанавливает другие эпизоды преступлений с участием задержанных и их возможных подельников.

Тем, кто получил сомнительную купюру, рекомендуют ни в коем случае не возвращать ее обратно и сразу сообщить в полицию. До прибытия сотрудников органов следует постараться задержать подозреваемого. Фальшивку желательно не трогать, чтобы сохранить отпечатки пальцев преступника.

Ранее мы писали, что 5-тысячная купюра стала чемпионом по подделкам в Кирове.