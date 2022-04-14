В Кирове поймали закладчика с 5 свертками наркотиков

В Кирове задержали распространителя наркотиков с крупной партией запрещенного вещества. Об этом сообщили в Кировском ЛО МВД России на транспорте.

26-летнего закладчика заметили на железнодорожном перегоне Киров – Ломовская. В ходе досмотра у молодого человека изъяли 5 свертков с массой растительного происхождения. Экспертиза показала, что вещество является марихуаной. Его вес составил 4,91 грамма.

После этого полицейские проверили места предполагаемых тайников, которые приготовил подозреваемый. При проверке были найдены еще 4 свертка с марихуаной весом 3,95 грамма.

По факту незаконного сбыта наркотических веществ было возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.