В Кирове пойман 45-летний мужчина, который грабил машины по ночам

Злодея задержал экипаж Росгвардии во время его очередного налёта.

Хозяин авто, в которое вломился за добычей 45-летний грабитель, задержать его не смог, поэтому обратился за помощью к стражам правопорядка.

В три часа ночи он сообщил о случившемся злодеянии на пульт «02». Пострадавший рассказал, что неизвестный похитил деньги и вещи из его автомобиля, оставленного во дворе дома по улице Лепсе. Владелец машины пояснил: сам задержать преступника не сумел, но подробно описал его.

Благодаря этому спустя короткое время экипаж Росгвардии заметил грабителя на улице Ломоносова. Потерпевший опознал задержанного.

45-летнего нарушителя общественного порядка доставили в полицию для дальнейших разбирательств.

Фото: VistaCreate