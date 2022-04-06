В Кирове позеленела река Люльченка

В Кирове в реку Люльченку на улице Московской стекает зеленая вода. Об этом сообщили жители города в группе «Злой кировчанин». Там же было размещено фото зеленых стоков.

Как сообщили в Кировском филиале «Т Плюс», причиной появления зеленой воды стала утечка воды из системы теплоснабжения. Бдительных кировчан поблагодарили за информацию.

— Благодарим за сообщение! В настоящее время эксплуатационная служба ведет поиск возможного места утечки. Просим при обнаружении «зеленой воды» в домашнем кране извещать об этом свою УК, а на улице — звонить 716-716 или писать на сайт hot-water-kirov.ru (Горячая вода в Кирове), — говорится в сообщении от официального аккаунта компании.

Напомним, что в настоящее время в Кирове проходит проверка теплосетей на плотность с использованием органического красителя «Уранин А». Первый этап испытаний начался 4 апреля на ТЭЦ-5.

Краситель зеленоватого цвета добавляют в сетевую воду, которая используется для отопления или горячей воды на ЦТП и в домах. Если вода из-под крана окрашивается в зеленый цвет, это говорит об утечке.

Фото: vk.com/zlo43