В Кирове празднуют Масленицу и сжигают чучело Зимы

14 марта кировчане вместе с жителями всей России отметили Масленицу.

Традиционных масленичных гуляний на площадях и в парках не было из-за эпидемиологической ситуации, которая все еще остается непростой. А за городом, на свежем воздухе, празднование состоялось.

Так, чучело Зимы-Мораны сожгли в Заречном парке.

Еще одно чучело загорится в Порошино в 15 часов. Правда, попасть на праздник проблематично – к поселку стоит огромная пробка.

По народным приметам, после того, как чучело Зимы сгорит, должна прийти весна. В этом году примета имеет все шансы сбыться. Как обещают синоптики, в понедельник в Киров придет оттепель. В областном центре потеплеет до +1…+3 градусов и пойдет снег с дождем.