В Кирове предложили освещать улицы с помощью модифицированных деревьев

Ученые ВятГУ предложили освещать улицы Кирова с помощью модифицированных деревьев.

Реализовать идею в опорном вузе предлагают с помощью светящегося гриба Neonothopanusnambi. Этот организм – обитатель тропических лесов. Он излучает свет за счет молекул люциферина, формирующих фермент люциферазу. Люциферин – производное хлорофилла, который придает растениям зеленый цвет.

Тропический гриб может быть пересажен на дерево. Если он приживется, оно начнет светиться в темноте. Авторы идеи отмечают, что это поможет значительно сократить затраты на освещение улиц.

Инициатива, между тем, не нова. Ранее в качестве уличных фонарей предлагалось использовать алгоритм сияния светлячков, отмечает сайт Гисметео. Но реализовать замысел пока не удалось: внедрить чужеродные клетки в организм растений без ущерба весьма проблематично. Приживить же гриб вполне возможно, отмечают специалисты.

Ранее кировские ученые получили грант на создание умной газовой конфорки.