В Кирове предложили продлить маршрут автобуса №3 до Чистых Прудов

Гендиректор АТП Денис Пырлог предложил продлить автобусный маршрут №3 до микрорайона Чистые Пруды. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Пырлога, маршрут «тройки» следует продлить из-за периодически возникающих в Чистых Прудах проблем с общественным транспортом. Это может повысить транспортную доступность микрорайона. Предложение было внесено начальнику отдела транспорта горадминистрации Артему Драчкову.

— Если нашу инициативу одобрят, то уже с 1 января жителям этого микрорайона будет удобнее добираться! – заметил Пырлог.

Ранее мы писали, что в Кирове планируют продлить 3 автобусных маршрута до ТРЦ «Макси» на Луганской.

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