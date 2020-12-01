В Кирове представили нового главного федерального инспектора по Кировской области

Официальное подтверждение назначения нового главного федерального инспектора состоялось в первый день зимы.

В правительстве Кировской области, как и было запланировано ранее, прошло представление нового главного Федерального инспектора по региону. Им стал генерал-майор Григорий Житенёв. Он сменил на этом посту Владимира Климова.

Представил нового ГФИ полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он отметил, что Житенёв более 25 лет отдал работе в прокуратуре и следственных органах. Начинал он с должности следователя и дослужился до руководителя.

Он хорошо знает о ситуации в Кировской области. Он несколько лет возглавлял областное управление Следственного комитета.

По словам Игоря Комарова, перед ГФИ стоит ряд важных задач. В том числе — выстраивание эффективного взаимодействия между властью и гражданами, уважительного отношения госслужащих к жителям региона и их просьбам.

Губернатор Игорь Васильев поздравил Григория Житенёва с назначением. Глава региона высказал уверенность в том, что профессиональный опыт Григорий Яковлевича будет способствовать решению задач, которые ставит президент Владимир Путин. Среди таких задач — повышение качества жизни людей.

Фото: kirovreg.ru