В Кирове прекращает вещание телеканал «360° Киров — ТВ 43 Регион»

Его сотрудники уже оповещены об увольнении.

С 1 октября канал «360° Киров — ТВ 43 Регион» прекратит вещание на территории Кировской области. Оно длилось 15 лет. По некоторым сведениям, учредителем телекомпании последние годы была известная кировская организация комплексного техоснащения зрелищных мероприятий «Имлайт», ранее телеканалом управляла «Система Глобус». Причины закрытия не сообщаются.

Ранее мы сообщали, что журналист «Кировской правды» стал лауреатом Всероссийского фестиваля.

Фото из открытых источников