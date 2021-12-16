В Кирове прекращено уголовное дело по факту ДТП, в котором пешеход лишился ноги

Уголовное дело по факту ДТП на улице Ленина, в котором пешеход лишился ноги, прекращено из-за смерти водителя. Об этом сообщает портал Newsler.ru.

Резонансная авария произошла в июне 2020 года на перекрестке улице Ленина и Розы Люксембург. Поворачивая налево, 62-летний водитель «Хендэ Крета» не пропустил встречный «Хендэ Санта Фе». Произошло столкновение, в результате которого втору машину отбросило на тротуар. Удар пришелся по 18-летнему пешеходу. Молодого человека доставили в больницу. Через некоторое время пострадавшему ампутировали ногу.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Обвиняемым стал водитель «Хендэ Крета». До суда оба водителя возместили потерпевшему моральный вред.

В этом году рассмотрение дела было прекращено. Причиной стала смерть предполагаемого виновника ДТП. По информации СМИ, мужчина скончался от болезни.

Фото: vk.com/avtovodila