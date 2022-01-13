В Кирове пресечена кража на территории ковидного обсерватора на проспекте Строителей

Сегодня, 13 января, около часа ночи дежурный врач и другие сотрудники заметили мужчину, пытавшегося выдрать и похитить медные детали с компрессорной установки, подающей кислород к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Медики тотчас нажали на тревожную кнопку, и на место происшествия через три минуты прибыл патрульный наряд вневедомственной охраны – сержанты Сергей Сюзев и Егор Кутсар. Они пресекли действия 45-летнего местного жителя, в сугробе нашлись и улики – пассатижи с отвёрткой, вероятно, принадлежавшие задержанному.

Прибыли следственно-оперативная группа и специалисты по работе с кислородным оборудованием. Задержанного отвезли в полицию.

По словам регионального министра здравоохранения Андрея Черняева, благодаря оперативным действиям Росгвардии, в кратчайшие сроки были приняты меры, которые помогли избежать остановки работы оборудования, обеспечивающего бесперебойную подачу кислорода пациентам инфекционного госпиталя. Сейчас учреждение продолжает работу в штатном режиме.