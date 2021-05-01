В Кирове при поддержке бойцов СОБР задержан адвокат

Мужчину обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

При получении от клиента крупной суммы денег в Кирове был задержан адвокат.

В конце прошлого года кировчанину пришлось обратиться за помощью к юристам. Друзьям мужчины требовались разрешения на временное проживание в России. Он нашел местного адвоката.

Тот, как говорят в народе, «набросал на себя пуха», похвастался тем, что у него много знакомых среди высоких чинов, в том числе и в столице. И что получение этих разрешений в скором времени для него дело лишь денег. Но больших. Миллиона не хватит. Он потребовал за решение вопроса от кировчанина миллион и 200 тысяч рублей.

Но незаконно обогатиться предприимчивому адвокату не удалось. Его задержали полицейские при поддержке бойцов СОБР.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Адвоката отправили под домашний арест.

Ранее мы сообщали, что кировские приставы выявили мошенническую схему.

Фото из открытых источников