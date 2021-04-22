В Кирове приватизировали помещения в бывшей посудной лавке

Выставочный зал в выявленном объекте культурного наследия «Магазин Бальхозиной» обрел нового собственника.

В конце января прошел открытый аукцион по продаже муниципального имущества. С молотка ушли квадратные метры выставочного зала, расположенного на улице Казанской, 79, помещение 1001, об этом сообщает паблик «Строим Киров».

На лот претендовали три игрока. Договор с мэрией заключил тот, кто смог предложить начальную стоимость без торга — 11 220 тысяч рублей. По сведениям «Строим Киров», помещение досталось Сергею Сергеевичу Мазееву. Открытые источники предоставляют данные о том, что кировчанин с таким же ФИО изготавливает мебель и текстильные изделия.

Отметим, двухэтажный каменный дом с закруглённым фасадом, в котором продали помещение, является выявленным объектом культурного наследия. В XIX веке он принадлежал купчихе Анне Николаевне Бальхозиной. Которая, оставшись вдовой, одна растила 6 детей и успешно занималась бизнесом.

Она держала посудную лавку. Продавала в ней дорогой, фамильный фарфор. При этом женщина обладала безупречной репутацией и отличной деловой хваткой, что под силу было не каждому мужчине. За это купечество прозвало ее «министром». Успешной торговле Бальхозиной способствовало и то, что её магазин располагался на бойком месте – на углу Спасской и Казанской улиц, где было много торговых лавок.

Ранее мы сообщали, что в Кирове купили двухэтажный дом в исторической части города за 6 миллионов рублей.

Фото: vk.com/stroim_kirov herzenlib.ru