В Кирове прочитают лекции о коронавирусе и медицине

В Кирове прочитает открытые лекции российский научный журналист и медицинский блогер Алексей Водовозов.

В рамках федерального проекта «Энергия науки» сети Информационных центров по атомной энергии можно послушать следующие выступления:

Открытая лекция «Как работают российские антиковидные вакцины?».

Чем отличаются российские антиковидные вакцины друг от друга? Когда и кому прививаться? Прививаться или переболеть? Последствия перенесенного ковида – что мы знаем о них сейчас?

27 апреля, 18:00, ИЦАЭ Кирова (Преображенская, 41)

Регистрация: https://myatom-kirov.timepad.ru/event/1618282/

Устный журнал «Язык Эйнштейна»

Новости науки доступно и с юмором.

28 апреля, 14:30, конференц-зал «Криолло» (ул. Спасская, 15, 3 этаж)

Регистрация: https://myatom-kirov.timepad.ru/event/1619427/

Открытая лекция «Витамины и фуфломицины».

Как отличить препараты-фуфломицины от настоящих лекарственных средств? Что будет, если принимать настоящие лекарства и фуфломицины вместе? Мифы и факты о витаминах. Популярные способы лжедиагностики и как ее избежать?

28 апреля, 18:00, конференц-зал «Криолло» (ул. Спасская, 15, 3 этаж)

Регистрация: https://myatom-kirov.timepad.ru/event/1618286/

Открытая лекция «Музыка в медицине».

Звучит ли музыка в хирургических кабинетах? Что такое «эффект Моцарта»? Правда ли мурлыканье кошки залечивает раны? Как рэп и хоровое пение влияют на наше здоровье?

29 апреля, 15:30, ИЦАЭ Кирова (ул. Преображенская 41)

Регистрация: https://myatom-kirov.timepad.ru/event/1618361/

Вход свободный, 12+, предварительная регистрация обязательна.