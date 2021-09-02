В Кирове приватизируют помещение в «Доме И.С. Репина» на ул.Спасской

Издано распоряжение об условиях приватизации путём продажи на конкурсе объекта культурного наследия.

Речь идёт о помещении в «Доме И.С. Репина» на ул.Спасской, 6 в Кирове. Здание находится в областной собственности.

Помещение площадью 278,6 кв.м. планируется продать за 5,3 млн рублей (начальная цена).

Поскольку здание является объектом культурного наследия, на будущего собственника помещения накладываются определённые обязательства. Это, в частности, проведение научно-изыскательских, проектных и производственных работ.

Фото 2gis.ru