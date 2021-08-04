В Кирове продавали говядину без документов

Кировский предприниматель продавал говядину без соответствующих ветеринарных документов. Данный факт выявили сотрудники Россельхознадзора в ходе мониторинга.

Как было установлено в ходе проверки, 10 июня бизнесмен продал 20 килограммов замороженного мяса. Ветеринарные сопроводительные документы на товар отсутствовали. При этом продукция поступила на склад с датой выработки 3 мая, а при продаже дата была изменена на 29 апреля – 2 мая. Безопасность товара в санитарном отношении подтверждена не была.

За нарушение предприниматель был привлечен к ответственности. Ему назначен штраф в размере 3,5 тысячи рублей.

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