В Кирове продавщица ограбила свой магазин

Правоохранители задержали 20-летнюю подозреваемую.

Наряд Росгвардии приехал по вызову тревожной кнопки. Оказалось, владелец магазина, расположенного на улице Пролетарской, заметил пропажу денег и вызвал сотрудников правопорядка.

Посмотрев записи с камер видеонаблюдения, хозяин торговой точки опознал в похитителе свою 20-летнюю сотрудницу. Девушка была задержала на улице Московской. Она призналась в краже денег и алкоголя. В общей сложности сумма ущерба — более 10 тысяч рублей.

Для дальнейших разбирательств девушку передали полиции.

Ранее мы сообщали, что кировчанин украл смартфон у жителя Кабардино-Балкарии и уехал на поезде.

Фото: vk.com/club150428796