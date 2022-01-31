В Кирове продают 6-комнатную квартиру за 30 млн рублей

В историческом центре Кирова выставили на продажу квартиру за 30 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте Авито.

6-комнтая квартира находится в четырехэтажном доме на улице Пятницкой, 13, на третьем этаже. Придомовая территория огорожена, имеется своя парковка.

Квартира имеет 2 входа – основной и запасной, через гараж. В жилье 6 изолированных комнат, включая гардеробную, а также 2 санузла. Один из них – с ванной-джакузи. В квартире есть газовая котельная с водяным подогревом. Также можно переключиться на центральное отопление.

Продавец отмечает, что квартира сделана по индивидуальному дизайну в классическом итальянском стиле.

— Душевная атмосфера и уют, очень теплая и солнечная! – так описывает недвижимость продавец.

По информации портала Newsler, недвижимость принадлежит предпринимателю из Кирово-Чепецка и продается не первый год.