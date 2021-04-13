В Кирове продают ангар рядом с «Макси»

На продажу выставили 1-й этаж двухэтажного здания, недавно построенного рядом с гипермаркетом «Макси» на улице Московской.

Как говорится в объявлении, объект в желто-зеленых цветах «Макси» предназначен для размещения торгового или культурно-развлекательного центра, а также супермаркета.

Здание построено из сэндвич-панелей на железобетонном каркасе. Все коммуникации уже проведены. Имеется парковка на 54 машины и земельный участок в собственности.

Собственник рассматривает вариант как продажи одного этажа, так и всего здания. На «Авито» объект предлагается за 70,9 миллиона рублей. Цена это за один этаж или за оба, не уточняется.

Отметим, что возведенное рядом с «Макси» здание давно вызывает у кировчан вопрос – что же там все-таки разместится.

Фото: www.avito.ru