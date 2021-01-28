В Кирове продают автомобиль за 22 миллиона рублей

Lamborghini Urus считается одним из самых необычных транспортных средств в мире.

На популярном сайте бесплатных объявлений в Кирове появилась информация о продаже Lamborghini Urus. Автомобиль изготовлен в Италии. Однако машина является уникальной. Это первый в мире кроссовер-суперкар. У него функциональность внедорожника, но безумная скорость. Двигатель обеспечивает разгон от 0 до 100 км/ч всего за 4 секунды. Максимальная скорость 305 км/ч.

Продавец просит за своего «железного коня» за 22 миллиона 950 тысяч рублей. Это один из самых дорогих автомобилей, когда-либо выставленных на продажу в нашем городе.

В характеристиках указано, что салон выполнен в коже, на передних сидениях есть функции массажа, вентиляции, обогрева. Машина оборудована роботом-помощником для водителя. В частности, есть датчик дождя, света, камера заднего вида, круиз-контроль, бортовой компьютер.

Машина выпущена в 2019 году. Она ещё на гарантии.

Фото: avito.ru