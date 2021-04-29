В Кирове продают автосалон

В Кирове выставили на продажу здание автосалона «Ферронордик авто», являющийся официальным дилером «Форд» в Кирове.

Помещение площадью почти 2 тысячи квадратных метров с участком в 3,5 тысячи м² продают за 48,4 миллиона рублей. Продавцом выступает Центральное агентство залогового имущества.

Объявление о продаже опубликовано на сайте объявлений «Авито». Как сказано в тексте, автосалон представляет собой двухэтажное здание 1998 года постройки с офисными помещениями и боксами. Оно находится на улице Прудной в окружении производственно-складских объектов. До ближайшей остановки 130 метров.

— Распродажа залогового имущества. Предложение имеет срочность, — говорится в объявлении.

Ранее мы писали, что в Кирове продают гостиницу «Маяк».

Фото: www.avito.ru