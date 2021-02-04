В Кирове продают «Бенеттон»

Магазин фирменной одежды Benetton выставили на продажу на популярном сайте объявлений «Авито».

Объявление датировано 1 февраля. Единственный магазин Benetton в Кирове базируется в ТЦ «Глобус» и оценен владельцем в 4 миллиона рублей. Большая часть этой суммы — стоимость одежды, которая осталась в магазине на начало февраля.

Новому хозяину магазина также останутся торговое оборудование, техника, раскрученные группы в социальных сетях и другие бонусы.

Benetton работает в Кирове с 2008 года и, по словам владельца магазина, имеет постоянных клиентов, хороший трафик покупателей и стабильные продажи. Помещение в ТЦ «Глобус» площадью 315 «квадратов» находится в аренде. В магазине представлены ассортимент мужской, женской и детской одежды, а также имеются 5 примерочных и ресепшен с кассой.

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