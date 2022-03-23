В Кирове продают бутик с экзотическими фруктами за 350 тысяч рублей

В Кирове выставили на продажу бутик Longan с экзотическими фруктами. Объявление появилось на сайте «Авито».

Магазин находится в пешеходной зоне на улице Спасской. Готовый бизнес продавец оценил в 350 тысяч рублей.

Как говорится в объявлении, Longan – единственная торговая точка в Кирове с такой направленностью. Фрукты доставляются в магазин самолетом, поэтому всегда свежие. Торговля ведется как в розницу, так и в виде изготовления подарков под заказ.

К бутику «прилагаются» раскрученные группы в соцсетях. Также продавец обещает помощь новому владельцу на первых порах.

Фото: vk.com/longan_kirov