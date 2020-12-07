В Кирове продают часть крупного торгового центра

Собственник просит за него 140 миллионов рублей.

В нашем городе на продажу выставили половину четырёхэтажного торгового центра, расположенного на улице Свободы. Это ТЦ «Зенит», который находится рядом с центральным рынком. Объявление появилось на тематическом сайте и сразу же привлекло ценой.

За часть ТЦ продавец просит 140 миллионов рублей. Автор объявления объясняет, что помещения заполнены арендаторами. Среди тех, кто взял площади в аренду есть крупные компании и гипермаркеты. Бизнес приносит доход. Проходимость центра высокая.

Общая площадь помещений, которые продаются, 4800 квадратных метров. В объявлении указано, что продажей занимается собственник.

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Фото: avito.ru