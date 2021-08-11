В Кирове продают древнюю окаменелость за 10 миллионов рублей

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже уникального артефакта.

По словам владельца, окаменелость была найдена на юге России у дольменов – древних погребальных сооружений. Свою находку автор объявления оценил в 10 миллионов рублей. Никаких доказательств подлинности находки не приводится.

Это не единственный случай, когда якобы уникальные находки пытаются продать за хорошие деньги. Не так давно в Кирове выставили на продажу камень с отпечатком древнего существа. Его стоимость оказалась гораздо ниже – всего 5 тысяч рублей.

Ранее в Кирове пытались продать метеорит по цене автомобиля.