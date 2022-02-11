В Кирове продают два частных детских садика

Стоимость одного 400 тысяч рублей, второго — 375 тысяч.

На сайте бесплатных объявлений появились два очень похожих друг на друга предложения. В Кирове продают сразу два детских садика. Один находится в центре города, второй — у Грин-Хауса. Стоимость первого 400 тысяч, но возможет торг. Второй готовы отдать за 375 тысяч рублей.

Оба продавца уверяют, что частный детский сад — это готовый бизнес, от которого уже сейчас можно получать прибыль. Правда, причины, по которым дошкольные учреждения выставлены на продажу, не сообщаются.

Ранее мы писали, что в Кирове продают молочный завод за 30 миллионов рублей.

Фото: avito.ru