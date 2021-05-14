В Кирове продают императорского удава, необычных гекконов и гадюк

А ещё на сайтах бесплатных объявлений можно встретить предложения о продаже маисового полоза, различных ящериц и скорпионов.

Кировчане не перестают заводить экзотические виды живых существ. На сайтах бесплатных объявлений больше двух десятков предложений о продаже различных рептилий.

Так, в начале мая появилось объявление об императорском удаве. Его предлагают приобрести за 17 тысяч рублей. Продавец уточняет, что это самка. Ей 6 лет. Вместе с рептилией покупатель получит террариум и запас еды.

Ещё одно необычное объявление касается продажи маисового полоза. Змея обитает практически на всей территории Америки, Мексики. Она не ядовитая, поэтому пользуется популярностью у любителей рептилий. За неё просят 12 тысяч рублей. Террариум прилагается.

Другой продавец отдаёт маисового полоза уже за 6 тысяч рублей.

За 6 тысяч рублей можно купить и геккона редкого вида. На днях на сайте появилась информация о продаже реснитчатого бананоеда. У этого геккона привлекательная внешность. У него есть выросты вокруг глаз, которые напоминают реснички. Это обитатель острова Новая Каледония. Ящерица выставлена за 6 тысяч рублей.

Также на сайте можно увидеть объявления о продаже ящериц других видов. Например, вида эублефар. Это чистоплотный геккон, которого называют идеальным домашним животным. Нет запаха. Ухаживать за ним очень просто. Стоимость особи — 4500 рублей.

В других объявлениях можно встретить предложения о продаже скорпионов, мушек дрозофил, мокриц, ужей и гадюк. Стоимость этих существ не указана.

Фото: avito.ru