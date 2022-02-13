В Кирове продают «Комсомольскую правду» за 22 тысячи рублей

В Кирове выставили на продажу номер газеты «Комсомольская правда». Объявление опубликовано на сайте «Авито».

Продавец оценил газету в 22,5 тысячи рублей. Столь высокая стоимость объясняется уникальностью номера: он вышел из печати 24 июня 1941 года, в первые дни Великой Отечественной войны.

По словам владельца раритета, в «Комсомолке» есть информация о начале ВОВ, закрытии границ, открытии фронтов и наборе добровольцев.

— В первые дни войны нашими уже было уничтожено 300 танков, 76 самолётов вражеских захватчиков. Можно представить, сколько боевой техники было у немцев за всю историю этой войны, — сказано в тексте объявления.

Отметим, что ранее в Кирове уже продавали «Комсомольскую правду» за 9 мая 1945 года. «Победный» номер предлагался за 55 тысяч рублей. Впрочем, оба номера наверняка имеются в библиотечных архивах.