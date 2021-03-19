В Кирове продают коттедж в стиле средневекового замка

Объявление о продаже единственного в своем роде дома появилось на «Авито».

По словам автора объявления, коттедж построен из кирпича в классическом стиле средневекового замка. Его площадь чуть больше 260 квадратных метров. Есть и земельный участок, правда, небольшой – около 5 соток.

Все коммуникации в доме городские. Внутренняя отделка также выполнена в классическом стиле. В доме имеется сауна и бассейн, а на участке – сад с плодовыми деревьями и фонтан. Дом находится на улице Водопроводной.

Все великолепие хозяин коттеджа оценил в 22 миллиона рублей. Стоит отметить, что это не самый дорогой частный дом в Кирове, выставленный на продажу, однако, безусловно, самый необычный.

Ранее мы писали, что в Кирове продают сауну за 11 миллионов рублей.