В Кирове продают квартиру у церкви за 20 миллионов рублей

Квартира в доме на улице Пятницкой появилась в продаже на сайте объявлений «Авито». Сам дом трехквартирный и находится рядом с церковью Иоанна Предтечи.

В тексте объявления сказано, что квартира 4-комнатная, а ее площадь составляет 150 квадратных метров. В заголовке же дана другая информация: комнат якобы 6, а площадь 300 «квадратов».

Квартира включает в себя 4 изолированных комнаты, просторный холл, гардеробную и ванну-джакузи. Кухонный гарнитур и мебель выполнены в классическом стиле, а полы оснащены системой автоподогрева.

Изюминка объекта – собственная газовая котельная с водяным подогревом. При этом есть возможность перейти на центральное отопление. У квартиры 2 входа: парадный и запасной. Территория вокруг дома огорожена, что должно обеспечить покой и тишину.

Если верить тексту, раньше эта квартира продавалась за 29,9 миллиона рублей, а сейчас цена снижена. Что, впрочем, вполне может быть ловким ходом со стороны продавцов.

Отметим, что на «Авито» выставлена еще одна квартира по такой же цене. Она находится в доме на улице Советской на втором этаже малоэтажного дома. Ее площадь составляет 109 квадратных метров.

Фото: yandex.ru/maps, www.avito.ru